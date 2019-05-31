Машков приедет посмотреть на свой гигантский портрет в Новокузнецк

СЕГОДНЯ 05:26 2019-05-31T05:26:39+03:00

Граффити с портретом выдающегося актера и режиссера разместилось на фасаде дома

Изменить размер текста: A A

Владимир Машков приедет в Новокузнецк, что посмотреть на свой портрет, который создали на фасаде дома. Открытие необычного арт-объекта запланировано на 3 июня.

Новый арт-объект, граффити с портретом Владимира Машкова, создан в рамках международного фестиваля «Неделя уличного искусства». 10-метровый портрет появился на фасаде здания в самом центре города.

Автором портрета стал барнаульский художник Евгений Алехин, который уже создал в Новокузнецке гигантские граффити с изображением Ивана Бардина и Владимира Высоцкого. Над портретом Машкова художник трудился 10 дней – в это время мастерской для граффитиста стала центральная улица города. Отмечается, что граффити сохранится в неизменном виде не менее 10 лет, поскольку размещено на специальном покрытии, выдерживающим прямое воздействие солнечных лучей и перепады температур.

Открытие портрета запланировано на 14.00 3 июня на улице Кирова, 15. Посмотреть на свой гигантский портрет приедет Владимир Машков.

ИСТОЧНИК KP.RU