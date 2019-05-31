«Кемсоцинбанк» лишился лицензии

СЕГОДНЯ 06:04 2019-05-31T07:26:56+03:00

Кемсоцинбанк был основан в 1989 году Фото: 2ГИС

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Центробанк отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Банка России.

По данным Центробанка, «Кемсоцинбанк» по величине активов занимал 320-е место в банковской системе.

«На балансе «Кемсоцинбанка» образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде недвижимого имущества, полученного в качестве отступного по необслуживаемым кредитам. Кредитной организацией активно заключались «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов», - отмечается в документе.

Кроме того, в деятельности кемеровского банка были выявлены операции, имеющие «признаки совершения уголовно наказуемых деяний». Эти сведения Банк России передаст в правоохранительные органы.

Сейчас в «Кемсоцинбанке» назначена временная администрация, она будет действовать до прихода конкурсного управляющего.

ИСТОЧНИК KP.RU