2019-05-31T07:26:56+03:00
Общество

«Кемсоцинбанк» лишился лицензии

В банке назначена временная администрация
Екатерина БОРМОТОВА
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Кемсоцинбанк был основан в 1989 году Фото: 2ГИСКемсоцинбанк был основан в 1989 году Фото: 2ГИС
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Центробанк отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Банка России.

По данным Центробанка, «Кемсоцинбанк» по величине активов занимал 320-е место в банковской системе.

«На балансе «Кемсоцинбанка» образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде недвижимого имущества, полученного в качестве отступного по необслуживаемым кредитам. Кредитной организацией активно заключались «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов», - отмечается в документе.

Кроме того, в деятельности кемеровского банка были выявлены операции, имеющие «признаки совершения уголовно наказуемых деяний». Эти сведения Банк России передаст в правоохранительные органы.

Сейчас в «Кемсоцинбанке» назначена временная администрация, она будет действовать до прихода конкурсного управляющего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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