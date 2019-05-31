Ураганный ветер уронил строительный кран в кузбасском городе

СЕГОДНЯ 07:15 2019-05-31T08:06:17+03:00

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Чрезвычайное происшествие случилось в Гурьевске. Здесь на строительной площадке упал автокран.

ЧП произошло в Гурьевске на площадке, где ведется строительство детского сада, 30 мая. На фотографиях, которые опубликовали очевидцы случившегося, видно, что кабина колесного крана лежит на боку, а стрела упала на вагончики. Также на крыше одной из хозпостроек лежит строительная плита. Причиной ЧП стал внезапно налетевший ураган.

Строительный кран упал на вагончики. ФОТО: vk.com, "Подслушано Гурьевск"

- Кран начал работу, когда все было спокойно, а когда поднял плиту, подул сильный ветер, - прокомментировала Ирина Коршикова, замглавы Гурьевского муниципального района по строительству и капитальному ремонту. - В результате кран перевернулся. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, вечером 30 мая по Кузбассу пронесся ураган. Сильнее всего пострадал Новокузнецк. Здесь упали деревья, оказались поврежденными здания, автомобили. Из-за аварий на сетях в течение некоторого времени люди оставались без электроэнергии и интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU