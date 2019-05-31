Два человека погибли в ДТП в Кузбассе
Страшная авария, унесшая жизни двух человек, произошла в Кузбассе вечером 30 мая. При столкновении двух автомобилей погибли оба водителя.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 30 мая около 20.00 на 377-м километре автодороги Р-277 «Сибирь». Здесь в районе села Красный Яр Ижморского района столкнулись два отечественных автомобиля - «Газель» и ВАЗ-2114. На место происшествия выезжали экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа отделения МВД России по Ижморскому району.
- По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с ВАЗ-2114. В результате ДТП погибли водители обоих транспортных средств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства, приведшие к трагедии. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Сотрудники ГИБДД напоминают участникам движения о соблюдении требований правил дорожного движения, в том числе скоростного режима и правил расположения на проезжей части. Кроме того, полицейские напоминают о том, что перед каждой поездкой необходимо проверять техническое состояние транспортного средства.
ИСТОЧНИК KP.RU