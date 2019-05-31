СЕГОДНЯ 08:17 2019-05-31T08:51:48+03:00

Два человека погибли в ДТП в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Месторасположение ДПС - город Мариинск".

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Страшная авария, унесшая жизни двух человек, произошла в Кузбассе вечером 30 мая. При столкновении двух автомобилей погибли оба водителя.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 30 мая около 20.00 на 377-м километре автодороги Р-277 «Сибирь». Здесь в районе села Красный Яр Ижморского района столкнулись два отечественных автомобиля - «Газель» и ВАЗ-2114. На место происшествия выезжали экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа отделения МВД России по Ижморскому району.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с ВАЗ-2114. В результате ДТП погибли водители обоих транспортных средств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства, приведшие к трагедии. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сотрудники ГИБДД напоминают участникам движения о соблюдении требований правил дорожного движения, в том числе скоростного режима и правил расположения на проезжей части. Кроме того, полицейские напоминают о том, что перед каждой поездкой необходимо проверять техническое состояние транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU