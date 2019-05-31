Отправил в нокаут: подравшиеся на дороге кемеровчане оказались друзьями

СЕГОДНЯ 08:46 2019-05-31T09:55:49+03:00

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Сотрудники полиции установили личности обоих участников драки, конфликта, который произошел 30 мая в Кемерове. Автолюбитель одним ударом вырубил мужчинe, а потом оттащил его на обочину дороги.

Сигнал о конфликте поступил в отдел полиции около 9.40. Звонивший сообщил, что стал свидетелем избиения водителем пешехода, причем последний без сознания остался лежать на обочине дороги. Через несколько минут сотрудники полиции и бригада скорой помощи уже были на месте ЧП, однако ни пострадавшего, ни водителя там не оказалось. Тем не менее личности обоих участников конфликта удалось установить.

- Полицейские установили личность водителя. Им оказался 35-летний местный житель. Вторым участником инцидента стал его 31-летний знакомый. После совместного распития спиртного между мужчинами произошел спор, который перерос в драку, - сообщили подробности конфликта в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Участников конфликта доставили в отдел полиции. Автолюбитель отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения, и теперь он заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей. Его приятель заявил, что претензий не имеет и отказался подавать заявление. В больницу мужчина также не стал обращаться.

ИСТОЧНИК KP.RU