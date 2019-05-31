В Кузбассе ребенку воткнулся в глаз кусок арматуры
В Кузбассе ребенку в глаз воткнулся кусок арматуры. Мальчику провели сложную операцию
Несчастный случай произошел с маленьким жителем Анжеро-Судженска. Ему в глаз врезался кусок арматуры. С черепно-лицевой травмой его доставили в Кемерово в Детскую областную клиническую больницу.
-Чтобы удалить инородное тело и сохранить глаз ребенку, усилия объединили нейрохирурги Детской областной клинической больницы и челюстно-лицевые хирурги и офтальмологи Областной клинической больницы имени Беляева, - сообщили в департаменте охраны здоровья населения кемеровской области. - Операция прошла успешно, инородное тело удалено.
Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, он находится в сознании. Медики сообщили, что глаз удалось спасти.
ИСТОЧНИК KP.RU