В Кузбассе ребенку воткнулся в глаз кусок арматуры

СЕГОДНЯ 09:05 2019-05-31T09:05:44+03:00

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В Кузбассе ребенку в глаз воткнулся кусок арматуры. Мальчику провели сложную операцию

Несчастный случай произошел с маленьким жителем Анжеро-Судженска. Ему в глаз врезался кусок арматуры. С черепно-лицевой травмой его доставили в Кемерово в Детскую областную клиническую больницу.

-Чтобы удалить инородное тело и сохранить глаз ребенку, усилия объединили нейрохирурги Детской областной клинической больницы и челюстно-лицевые хирурги и офтальмологи Областной клинической больницы имени Беляева, - сообщили в департаменте охраны здоровья населения кемеровской области. - Операция прошла успешно, инородное тело удалено.

Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, он находится в сознании. Медики сообщили, что глаз удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU