Кузбассовцам снова запретят покупать алкоголь

СЕГОДНЯ 10:39 2019-05-31T11:56:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе снова ввели запрет на продажу алкоголя. Это связано с проведением детского праздника.

Завтра, 1 июня, на всех территориях пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Приобрести в этот день алкогольные напитки будет нельзя - на продажу наложен запрет. Ранее он уже действовал 23 мая, в день проведения в кузбасских школах последних звонков.

Напомним, что в этом году определено несколько дат, в которые жители региона не смогут приобрести алкогольную продукцию. Запрет будет действовать в день проведения выпускных балов, 12 июня - в День России, и 27 июня - во время празднования Дня молодежи.

Торговым точкам за продажу алкогольной продукции в запрещенные дни грозит штраф до 300 тысяч рублей. Отвечать за нарушение будут должностные лица.

Летом в Кузбассе на несколько дней запретят продажу алкоголя

Запрет на продажу алкогольных напитков в торговых точках региона касается лишь нескольких дней. Так, торговать напитками «с градусом» запрещено 1 июня, в День защиты детей, 12 июня, в День России, 27 июня, в День молодежи. Также запрет действует во время проведения школьных выпускных балов. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU