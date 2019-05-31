2019-05-31T11:56:43+03:00
Общество

Кузбассовцам снова запретят покупать алкоголь

Это связано с детским праздником
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кузбассовцам снова запретят покупать алкогольКузбассовцам снова запретят покупать алкогольФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе снова ввели запрет на продажу алкоголя. Это связано с проведением детского праздника.

Завтра, 1 июня, на всех территориях пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Приобрести в этот день алкогольные напитки будет нельзя - на продажу наложен запрет. Ранее он уже действовал 23 мая, в день проведения в кузбасских школах последних звонков.

Напомним, что в этом году определено несколько дат, в которые жители региона не смогут приобрести алкогольную продукцию. Запрет будет действовать в день проведения выпускных балов, 12 июня - в День России, и 27 июня - во время празднования Дня молодежи.

Торговым точкам за продажу алкогольной продукции в запрещенные дни грозит штраф до 300 тысяч рублей. Отвечать за нарушение будут должностные лица.

Летом в Кузбассе на несколько дней запретят продажу алкоголя

Запрет на продажу алкогольных напитков в торговых точках региона касается лишь нескольких дней. Так, торговать напитками «с градусом» запрещено 1 июня, в День защиты детей, 12 июня, в День России, 27 июня, в День молодежи. Также запрет действует во время проведения школьных выпускных балов. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Не дала поспать: обиженный кузбассовец ударил жену кочергой
В Новокузнецке задержали похитителя колес и аккумулятора
В Кузбассе ребенку воткнулся в глаз кусок арматуры
Отправил в нокаут: подравшиеся на дороге кемеровчане оказались друзьями
Два человека погибли в ДТП в Кузбассе
Ураганный ветер уронил строительный кран в кузбасском городе
Куда обращаться вкладчикам «Кемсоцинбанка»
«Кемсоцинбанк» лишился лицензии
Машков приедет посмотреть на свой гигантский портрет в Новокузнецк
В Кузбассе возобновят работу военной кафедры
Кирилл Капризов привезет в Новокузнецк главный трофей КХЛ
В Кузбассе пропала беременная женщина
Книги для детей: «Комсомолка» вместе с кузбасскими депутатами проводит благотворительную акцию
Стулом по голове: в Кемерове мужчина истязал свою 16-летнюю дочь
В Кузбассе вор оставил две многоэтажки без интернета
В День защиты детей юных кемеровчан приглашают в «Парк Чудес»
В Кузбассе летом откроется более 70 пляжей и мест отдыха у воды
В Кемерове на два дня ограничат парковку на бульваре Строителей
В Новокузнецке задержали серийного похитителя мобильных телефонов
В Новокузнецке продавец-стажер украл у начальника 350 тысяч рублей
В РСХБ стартует акция по ипотеке «Мечты сбываются»
Легковой автомобиль намотался на столб в Ленинске-Кузнецком
В Белове нашли пропавшую школьницу
Видео тройного ДТП в Новокузнецке: в аварии пострадал водитель такси