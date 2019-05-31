В Мариинске закрыли опасную блинную

СЕГОДНЯ 13:50 2019-05-31T13:50:05+03:00

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В Мариинске из-за антисанитарии закрыли опасную блинную. В ней при проверке обнаружилось сразу несколько нарушений.

Проверку провели сотрудники Роспотребнадзора по Кемеровской области. В блинной, расположенной на улице Ленина, они обнаружили нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, в торговой точке не было централизованного водоснабжения, а воду привозили из неизвестного источника, отсутствовали условия для мытья рук работников и посетителей, нарушались правила мытья посуды, плохо проводилась уборка, на моющие средства отсутствовали документы, разрешающие их использование. Также у продавца блинной отсутствовала медицинская книжка.

В отношении индивидуального предпринимателя Роспотребнадзором составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности заведения. Материалы дела переданы в суд. По решению суда блинная закрыта на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU