СЕГОДНЯ 05:19 2019-06-01T05:19:55+03:00

Сводный отряд полиции вернулся в Кузбасс из командировки. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

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Из служебной командировки вернулся сводный отряд кузбасской полиции. Полгода полицейские из Кемеровской области несли службу на Северном Кавказе.

Сотрудники органов внутренних дел Кемеровской области на протяжении полугода несли службу на Северном Кавказе. Их задачей было оказывать содействие коллегам в предупреждении и раскрытии преступлений, обеспечение общественного порядка и безопасности граждан. В сводный отряд Кемеровской области вошли оперуполномоченные уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, инспекторы ГИБДД, следователи, дознаватели, полицейские патрульно-постовой службы, а также сотрудники других подразделений.

Сейчас на смену сводному отряду, вернувшемуся в Кузбасс, заступил новый отряд кузбасских полицейских, который отправился на Северный Кавказ в мае 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU