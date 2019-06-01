Через огненное кольцо: цирк Никулина привез в Кемерово программу «Планета 13»

СЕГОДНЯ 06:12 2019-06-01T06:12:03+03:00

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Атмосфера сказки и иллюзии, номера, которые можно смотреть только с замиранием сердца, прекрасные тигры, клоуны и гимнасты… Все это – программа цирка Никулина «Планета 13», котoрая стартует в Кемерове уже 8 июня.

Кемеровчан ждет по-настоящему захватывающее зрелище: воздушные гимнасты, как перышко порхающие под куполом цирка, эквилибристы, акробаты, канатоходцы, жонглеры, иллюзионисты и умеющие развеселить даже самого хмурого человека клоуны.

Но самый большой восторг вызывают тигры. На глазах у восхищенных зрителей свирепые хищники становятся послушными, выполняют различные трюки. Они то садятся на задние лапы по просьбе укротителя, то прыгают через огненное кольцо. И даже самый искушенный зритель заметит, что делают они это с удовольствием.

Кстати, первое представление «Планеты 13» состоится уже 8 июня. Не пропустите!

ИСТОЧНИК KP.RU