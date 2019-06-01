Кемеровчанка выбрала неправильную работу и попала в полицию

СЕГОДНЯ 09:18 2019-06-01T09:18:59+03:00

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40-летняя жительница города Кемерово может лишиться свободы на срок до 20 лет. Причина столько строгого наказания – распространение наркотиков.

Жительница Кировского района областного центра не блещет безупречной репутацией: в прошлом у нее уже были проблемы с законом. Однако даже судимость не заставила ее одуматься и начать честную жизнь. Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по Кемеровской области получили информацию о том, что она занимается распространением наркотиков. И действительно: задержать наркоторговку удалось как раз в тот момент. Когда она передавала дозу покупателю.

- У наркосбытчицы полицейские изъяли несколько полиэтиленовых клип-боксов с веществом светлого цвета, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Проведенная экспертиза подтвердила, что в упаковке находился героин общей массой около 4 граммов.

Теперь женщина может лишиться свободы на 20 лет. А пока в отношении нее заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU