СЕГОДНЯ 12:54 2019-06-01T12:54:30+03:00

Они будут находиться в Ленинске-Кузнецком и Кемерове

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Сразу два Центра амбулаторной онкологической помощи откроются в Кузбассе до конца 2019 года. Один из них будет находиться в Кемерове, другой – в Ленинске-Кузнецком.

Главврач Областного клинического онкологического диспансера Виктор Луценко подвел первые итоги работы онкологической службы Кузбасса. Так, новокузнецкий онкодиспансер получил лицензию на радиотерапевтическое лечение в рамках дневного стационара, работу центра амбулаторной хирургии, приобрел нужную медтехнику. Идет реконструкция амбулаторно-поликлинического корпуса, переоснащение радиологического отделения.

В Кемерове идет проектирование хирургического центра на 180 коек. Также в областном центре организовали второе отделение лекарственной противоопухолевой терапии, реорганизовали хирургическую службу и сократили очередь на оперативное лечение. Пациенты теперь могуть проходить химиотерапевтические курсы в выходные и праздничные дни.

- За 4 месяца 2019 года на 8,6 процентов снизилось число пациентов, уезжающих лечиться за пределы области. Летальность в онкодиспансерах Кемерова и Новокузнецка уменьшилась в два раза, на 35 процентов увеличилось число посещений в поликлинике, - сообщил Виктор Луценко.

В 2019 году на переоснащение онкологической службы и приобретение более 100 единиц техники в Кузбассе будет выделено около 400 миллионов. В планах - открытие Центров амбулаторной онкологической помощи в Ленинск- Кузнецком и Кемерове.

ИСТОЧНИК KP.RU