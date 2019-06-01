СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-01T13:19:42+03:00

От заморозков до +20: погода в Кузбассе в воскресенье будет переменчивой Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Второй день календарного лета отметится заморозками: ночью на территории Кемеровской области местами похолодает до -2 градусов. Зато днем воздух прогреется до +20.

Грядущая ночь в Кузбассе будет прохладной. В среднем, по области температура воздуха будет держаться в пределах +3…+8 градусов. В Кемерове ожидается то трех до пяти градусов тепла. А вот в низинах температура опустится до -2 градусов, так что кузбассовцам нужно быть готовыми к заморозкам.

Утром и ночью по всей области возможен туман, днем – переменная облачность, в отдельных районах – небольшие и умеренные дожди и грозы. Столбики термометров достигнут отметок +15…+20 градусов, в Кемерове – от 16 до 18 градусов тепла. А порывы северного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU