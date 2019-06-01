Из-за порыва трубы с горячей водой в Новокузнецке перенесли остановку

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-01T13:52:56+03:00

Изменения будут действовать, пока не устранят аварию

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В Новокузнецке произошла крупная коммунальная авария: на трубе системы горячего водоснабжения случился порыв. Из-за этого одна из остановок общественного транспорта временно сменила свое месторасположение.

О том, что из-за коммунальной аварии на улице Транспортной временно перенесена одно из остановок общественного транспорта, сообщает пресс-служба «Управления по транспорту и связи» города Новокузнецка. Речь идет об остановке, которая находится напротив дома №2 по улице транспортной – временно автобусы будут останавливаться напротив дома №3.

- На месте установлен дорожный знак «Остановка автобуса», размещено расписание транспорта, срезаны ветки деревьев, которые мешали посадке и высадке пассажиров, - сообщает пресс-служба управления.

На месте аварии работают специалисты. ФОТО: пресс-служба УТиС.

После того, как коммунальная авария и ее последствия будут устранены, остановка общественного транспорта вернется на свое место.

Пока же об изменениях в расписании и схемах движения общественного транспорта можно получить по телефону (384-3) 740-195.

ИСТОЧНИК KP.RU