В Новокузнецке стартовал Х Международный фестиваль «Кукла в детских руках»

СЕГОДНЯ 17:28 2019-06-01T17:28:12+03:00

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Юбилейный – десятый – Международный фестиваль детских любительских театров кукол «Кукла в детских руках» стартовал в Новокузнецке. На его открытии присутствовал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, а на закрытии известный актер и режиссер Владимир Машков вручит лучшему актеру «Золотого львенка».

Вот уже в десятый раз Новокузнецк принимает юных артистов театров кукол из разных городов и стран. В честь открытия юбилейного на Театральной площади развернулось масштабное действо: здесь проходило множество мастер-классов и конкурсов, развлекательные программы и настоящие представления.

В фестивале примут участие коллективы из Архангельской, Томской, Новосибирской, Саратовской областей, а также Алтайского края. Каждый из коллективов-участников покажет спектакли дважды – для зрителей и для жюри. Специальный приз фестиваля – премию «Золотой львенок» 3 июня вручит Владимир Машков.

ИСТОЧНИК KP.RU