Дети из Новокузнецка получили в подарок книги от «Комсомольской правды»

СЕГОДНЯ 19:08 2019-06-01T19:08:37+03:00

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Юные новокузнечане, воспитанники МКОУ «Специальная школа-интернат для слабослышащих №38» накануне празднования Дня защиты детей получили в подарок коллекции книг.

Совет народных депутатов Кемеровской области и Издательский дом «Комсомольская правда» проводят благотворительную акцию. В течение всего лета кузбасские дети будут получать в подарок коллекционные издания книг. Первый такой подарок получили воспитанники новокузнецкой школы-интерната №38. А вручил его депутат Совета народных депутатов Евгений Ившин.

- В преддверии этого красивого праздника – Дня защиты детей – очень нужного, я решил к вам приехать в гости. В вашем учреждении я впервые, но теперь мы будем вам помогать. Я хотел бы от себя лично внести свой небольшой вклад в вашу библиотеку – вот эти замечательные книги.

Несколько десятков книг уже заинтересовали юных читателей, и дети уже читают их.

ИСТОЧНИК KP.RU