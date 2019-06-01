Губернатор Кузбасса рассказал, когда в Новокузнецке откроется новый театр кукол

СЕГОДНЯ 19:22 2019-06-01T19:22:44+03:00

Об этом он сообщил на открытии фестиваля «Кукла в детских руках»

Изменить размер текста: A A

Сергей Цивилев на открытии Х Международного фестиваля детских любительских театров кукол «Кукла в детских руках» пообещал, что новое здание театра кукол «Сказ распахнет свои двери для детворы в декабре 2020 года.

Губернатор Кемеровской области приветствовал всех, кто пришел на открытие юбилейного фестиваля и сообщил о том, когда же, наконец, в Новокузнецке откроется новый театр кукол.

- Мы делаем реконструкцию театра, в который переедет театр кукол «Сказ». И в следующем году, в преддверии нового 2021 года, театр кукол переедет в новое прекрасное отремонтированное здание и вам перед Новым годом будут показывать первые спектакли.

Напомним, юбилейный, десятый, Международный фестиваль детских любительских театров кукол «Кукла в детских руках» стартовал в Новокузнецке 1 июня. В течение трех дней юные артисты из России и не только будут дарить свое искусство зрителям. 3 июня Владимир Машков вручит одному из юных специальный приз фестиваля – премию «Золотой львенок» за лучшую актерскую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU