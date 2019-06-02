Кемеровский дуэт юмористов борется за три миллиона рублей в финале популярного телепроекта

СЕГОДНЯ 03:54 2019-06-02T03:54:23+03:00

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Кемеровский дуэт «Саша и Валя» выступил в полуфинале популярного телепроекта «Comedy Баттл». Они сумели пройти в финал, и получили шанс выиграть три миллиона рублей и возможность подписать контракт с телеканалом.

В финале дуэт «Саша и Валя», в который входят кемеровские ведущие Александр Бударин и Валентина Бабич, показал на сцене сразу два номера. Один из них касался отношений после измены, другой – о поддержке в семье. Наши земляки, успешно прошедшие предыдущие этапы были настроены позитивно и в этот раз.

Кемеровчане еще до выхода на сцену были настроены довольно позитивно:

- Если вдруг мы попадем в финал, это будет уже для нас большой победой. Потому что многие финалисты, сейчас мелькают на телеканале ТНТ. Нужно просто хорошо выступить, просто перебороть сейчас себя, страх и показать тот материал, который мы очень хорошо подготовили. Я думаю, что все будет здорово, заявил Саша перед выходом на сцену.

После того, как ребята показали первый номер, жюри попросило показать еще один. Однако ни Слава Комиссаренко, ни Гарик Харламов не пропустили кемеровчан в финал. Зато Антон Шастун сделал это. И теперь у наших земляков появился вполне реальный шанс получить три миллиона рублей и контракт с телеканалом.

ИСТОЧНИК KP.RU