2019-06-02T04:46:43+03:00
Происшествия

Легковушка и автобус с 15 пассажирами столкнулись в Кузбасском городе

После столкновения легковой автомобиль загорелся [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Легковушка и автобус с 15 пассажирами столкнулись в Кузбасском городе. ФОТО: vk.com, "Типичное Белово", Илана Крюкова.Легковушка и автобус с 15 пассажирами столкнулись в Кузбасском городе. ФОТО: vk.com, "Типичное Белово", Илана Крюкова.
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Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса случилось днем 1 июня на улице Ленина в городе Белово. В момент ДТП в автобусе, по словам очевидцев, находились 15 человек.

После столкновения с автобусом в Белово загорелся автомобиль..Видео: vk.com, "Типичное Белово", Павел Девяткин.

На улице Ленина в городе Белово в День защиты детей произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь, на улице Ленина, легковой автомобиль врезался в автобус, в котором находились 15 человек. Свидетели аварии сообщают о том, что в автобусе никто не пострадал, а вот водитель иномарки получил травмы. Очевидцы аварии помогли ему выбраться из смятой машины и вызвали карету скорой помощи. К слову, очевидцы уверяют, будто водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Так ли это, ответ должно дать освидетельствование.

Вскоре после столкновения легковой автомобиль загорелся. Горожане тут же принялись тушить возгорание при помощи огнетушителей. На месте также работали пожарные, бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Им предстоит установить причины дорожно-транспортного происшествия и степень вины каждого из водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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