Снести или реконструировать: в Новокузнецке решается судьба Дворца спорта

СЕГОДНЯ 05:19 2019-06-02T05:24:12+03:00

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Дворец спорта кузнецких металлургов находится не в самом лучшем состоянии. И сейчас решается его судьба: провести масштабную реконструкцию или отстроить новый ледовый дворец на этом же месте.

Заместитель Губернатора по строительству Глеб Орлов совместно с начальником департамента Ириной Печеркина собрали в Новокузнецке расширенное совещание по рассмотрению возможности создания единого спортивного кластера. Ядром спортивного кластера должно находиться в прямой близости с ледовой ареной ХК «Металлург». Но прежде, чем создавать спортивный кластер, необходимо решить судьбу самого Дворца спорта. Сейчас он нуждается в капитальном ремонте или реконструкции. Так, часть подтрибунных и технических помещений морально и физически устарела, технические коридоры очень узкие и с низкими потолками, а само сооружение не соответствует современным требованиям сейсмики.

- Мы будем просчитывать варианты, сколько будет стоить строительство нового Дворца спорта здесь же, сколько – реконструкция, - заявил замгубернатора по строительству Глеб Орлов. – мы все просчитаем, а потом совместно с общественностью, спортивной общественностью, профессионалами примем решение. Но, скорее всего, это будет реконструкция.

ИСТОЧНИК KP.RU