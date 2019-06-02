Ночью в Кузбассе сгорела иномарка
Очевидцы выложили фото с места ЧП в Сеть
Иномарка практически полностью выгорела "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"
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В ночь на 2 июня в Ленинске-Кузнецком сгорел автомобиль. В Сети опубликовали фотографии с места происшествия.
"Только вчера вечером машинка была целая...и вот у кого-то утро совсем оказалось недоброе", - написал автор фото.
Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, сигнал о пожаре в частном легковом автомобиле на проспекте Ленина поступил в 4.00. Через восемь минут пожар был ликвидирован силами пяти человек и одной автоцистерны.
ИСТОЧНИК KP.RU