2019-06-02T07:22:44+03:00
Происшествия

Трос против угона не помог: у кемеровчанки украли велосипед

Женщина оставила велик в подъезде
Екатерина БОРМОТОВА
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Велосипед был пристегнут противоугонным тросом, но это не помоглоВелосипед был пристегнут противоугонным тросом, но это не помоглоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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У жительницы Кемерова украли велосипед, который был пристегнут противоугонным тросом. Транспортное средство находилось в подъезде.

В полицию обратилась 29-летняя кемеровчанка. Она рассказала, что неизвестный украл ее велосипед, который стоял на лестничной площадке. В ходе розыска полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель. Примечательно, что мужчина долго ходил по подъездам домов и искал оставленное без присмотра имущество.

- Обнаружив в одном из них велосипед, он с помощью специального приспособления взломал защитное устройство и скрылся на украденном транспорте с места преступления, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Велосипед изъяли и вернули владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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