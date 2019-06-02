Трос против угона не помог: у кемеровчанки украли велосипед

СЕГОДНЯ 07:20 2019-06-02T07:22:44+03:00

Велосипед был пристегнут противоугонным тросом, но это не помогло Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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У жительницы Кемерова украли велосипед, который был пристегнут противоугонным тросом. Транспортное средство находилось в подъезде.

В полицию обратилась 29-летняя кемеровчанка. Она рассказала, что неизвестный украл ее велосипед, который стоял на лестничной площадке. В ходе розыска полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель. Примечательно, что мужчина долго ходил по подъездам домов и искал оставленное без присмотра имущество.

- Обнаружив в одном из них велосипед, он с помощью специального приспособления взломал защитное устройство и скрылся на украденном транспорте с места преступления, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Велосипед изъяли и вернули владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU