2019-06-02T08:39:31+03:00
Происшествия

Новокузнечанка умудрилась обворовать сидевшего рядом посетителя кафе

Женщина вытащила из кармана чужой куртки мобильный и деньги
Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке местная жительница обворовала посетителя в кафе. Мужчина сидел за соседним столиком.

В полицию обратился 30-летний новокузнечанин. Он сообщил, что его обворовали в одном из городских кафе. Мужчина сидел за столиком, повесив куртку с мобильным телефоном и деньгами на спинку стула. Он не оставлял вещи без присмотра, но ценности пропали. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

В ходе розыска полицейские задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась ранее судимая местная жительница.

- Отдыхая за соседним столиком, она незаметно придвинулась к стулу, на котором сидел потерпевший, похитила из кармана его одежды имущество и скрылась, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество частично изъято и возвращено владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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