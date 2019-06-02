2019-06-02T09:19:55+03:00
Общество

В Кедровке шестой день ищут пропавшего мальчика

Он ушел на прогулку и не вернулся
Екатерина БОРМОТОВА
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Ребенок вечером ушел на прогулку и не вернулся Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиРебенок вечером ушел на прогулку и не вернулся Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кедровке пропал 13-летний мальчик. Его ищут с 28 мая.

Полиция просит кемеровчан помочь в поисках Дмитрия Курбатова 2005 года рождения. Вечером 28 мая он ушел на прогулку и не вернулся. Почти неделю родственники не получали новостей о его местонахождении.

Приметы: на вид 13 лет, рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, глаза карие, волосы светлые русые. В последний вечер, когда его видели, был одет в кофту серого цвета, сверху на нем была темно-синяя жилетка с капюшоном, синяя куртка, темно-синие брюки с желтыми полосками по бокам. На ногах у подростка были коричневые кроссовки с белыми полосками. Также при себе у мальчика был черный рюкзак с зеленой надписью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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