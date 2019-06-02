Больные бешенством лисы угрожают кузбассовцам

СЕГОДНЯ 10:05 2019-06-02T10:05:50+03:00

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В Кузбассе из-за угрозы распространения бешенства разрешили отстрел лис. Всего будет уничтожено 19 особей.

Как рассказали в департаменте по охране объектов животного мира, отстрел лис разрешен на территории шести районов региона. В частности, в Гурьевском районе – четыре особи, в Ленинск-Кузнецком районе – одна, в Новокузнецком – пять, в Прокопьевском – две, Юргинском – шесть, Яйском – одна.

«Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: превышение показателя максимальной численности лисицы на 1000 гектаров охотничьих угодий в указанных районах, возникновение угрозы заболеваний бешенством плотоядных», - говорится в документе.

Разрешение на отстрел действует с 29 мая по 4 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU