2019-06-02T11:21:52+03:00
Происшествия

Мужчине проломили голову в Кемерове: комментарий полиции

В больницу доставили 45-летнего мужчину
Екатерина БОРМОТОВА
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Конфликт между 45-летним кемеровчанином и двумя его случайными знакомыми произошел около 10 утраКонфликт между 45-летним кемеровчанином и двумя его случайными знакомыми произошел около 10 утраФото: Екатерина БОРМОТОВА
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В полиции прокомментировали конфликт, в результате которого кемеровчанину проломили голову. 45-летнего мужчину доставили в больницу.

Инцидент произошел около 10 утра на улице Тухачевского. В дежурную часть поступил сигнал о конфликте во дворе многоквартирного дома.

- По предварительным данным, между кемеровчанином и двумя его случайными знакомыми произошел конфликт, словесная ссора переросла в драку, в ходе которой горожанину были причинены телесные повреждения. Пострадавший 45-летний местный житель доставлен в одну из больниц города, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас полицейские устанавливают личности двух участников конфликта, которые скрылись с места происшествия.

- После определения степени вреда здоровью, причиненного пострадавшему, будет принято решение в соответствии с законодательством, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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