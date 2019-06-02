2019-06-02T13:34:58+03:00
Общество

У кемеровского ТЦ образовался горячий источник

На проспекте Ленина прорвало трубу с горячей водой [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Гейзер у торгового центра в Кемерове Кадр: Юлия Токтыбаева, "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"Гейзер у торгового центра в Кемерове Кадр: Юлия Токтыбаева, "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В центре Кемерова образовался гейзер. У торгового центра на проспекте Ленина прорвало трубу с горячей водой.

Видео с прорывающимся сквозь землю фонтаном горячей воды опубликовала кемеровчанка Юлия. Женщина рассказала, что коммунальная авария произошла около торгового центра «Променад 3» на проспекте Ленина.

Гейзер у кемеровского ТЦ.Видео: Юлия Токтыбаева, "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

«Два часа назад зашла, предупредила, сказали: «Спасибо за бдительность, сейчас устранят», - рассказала кемеровчанка. – Но ничего не сделали».

В комментариях к посту жители региона шутят, чтобы коммунальщики не спешили устранять аварию или вообще этого не делали.

«Горячий источник в Кемерово? Чудо-то какое! Как можно его устранять? Зачем? Варвары! Нужно же срочно объявить место курортной зоной и... развивать туризм с помощью ЖКХ!» - написала пользовательница Евгения.

Пользователи шутят, чтобы коммунальщики не спешили устранять аварию

Пользователи шутят, чтобы коммунальщики не спешили устранять аварию

Напомним, что серьезная коммунальная авария произошла вчера в Новокузнецке. Здесь без горячей воды остались 77 домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
700 человек охраняли кузбасских детей 1 июня
77 домов остались без горячей воды из-за порыва трубы в Новокузнецке
Мужчине проломили голову в Кемерове: комментарий полиции
Мужчине проломили голову во дворе дома в Кемерове
Больные бешенством лисы угрожают кузбассовцам
В Кедровке шестой день ищут пропавшего мальчика
Новокузнечанка умудрилась обворовать сидевшего рядом посетителя кафе
Трос против угона не помог: у кемеровчанки украли велосипед
Ночью в Кузбассе сгорела иномарка
Снести или реконструировать: в Новокузнецке решается судьба Дворца спорта
Легковушка и автобус с 15 пассажирами столкнулись в Кузбасском городе
Кемеровский дуэт юмористов борется за три миллиона рублей в финале популярного телепроекта
Губернатор Кузбасса рассказал, когда в Новокузнецке откроется новый театр кукол
Дети из Новокузнецка получили в подарок книги от «Комсомольской правды»
В Новокузнецке стартовал Х Международный фестиваль «Кукла в детских руках»
66-летний рыбак со шрамом на руке пропал в Кузбассе
Из-за порыва трубы с горячей водой в Новокузнецке перенесли остановку
От заморозков до +20: погода в Кузбассе в воскресенье будет переменчивой
Два Центра амбулаторной онкологической помощи откроются в Кузбассе
Вместо денег – кулаком в лицо: кемеровчанин избил таксиста
Кемеровчанка выбрала неправильную работу и попала в полицию
Через огненное кольцо: цирк Никулина привез в Кемерово программу «Планета 13»
Сводный отряд полиции вернулся в Кузбасс из командировки
С новокузнекцих улиц исчезли 15 неправильных баннеров