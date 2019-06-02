У кемеровского ТЦ образовался горячий источник
В центре Кемерова образовался гейзер. У торгового центра на проспекте Ленина прорвало трубу с горячей водой.
Видео с прорывающимся сквозь землю фонтаном горячей воды опубликовала кемеровчанка Юлия. Женщина рассказала, что коммунальная авария произошла около торгового центра «Променад 3» на проспекте Ленина.
Гейзер у кемеровского ТЦ.Видео: Юлия Токтыбаева, "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
«Два часа назад зашла, предупредила, сказали: «Спасибо за бдительность, сейчас устранят», - рассказала кемеровчанка. – Но ничего не сделали».
В комментариях к посту жители региона шутят, чтобы коммунальщики не спешили устранять аварию или вообще этого не делали.
«Горячий источник в Кемерово? Чудо-то какое! Как можно его устранять? Зачем? Варвары! Нужно же срочно объявить место курортной зоной и... развивать туризм с помощью ЖКХ!» - написала пользовательница Евгения.
Пользователи шутят, чтобы коммунальщики не спешили устранять аварию
Напомним, что серьезная коммунальная авария произошла вчера в Новокузнецке. Здесь без горячей воды остались 77 домов.
ИСТОЧНИК KP.RU