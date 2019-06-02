У кемеровского ТЦ образовался горячий источник

СЕГОДНЯ 13:34 2019-06-02T13:34:58+03:00

Гейзер у торгового центра в Кемерове Кадр: Юлия Токтыбаева, "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

На проспекте Ленина прорвало трубу с горячей водой [видео]

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В центре Кемерова образовался гейзер. У торгового центра на проспекте Ленина прорвало трубу с горячей водой.

Видео с прорывающимся сквозь землю фонтаном горячей воды опубликовала кемеровчанка Юлия. Женщина рассказала, что коммунальная авария произошла около торгового центра «Променад 3» на проспекте Ленина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/712407" frameborder="0"></iframe> Гейзер у кемеровского ТЦ.Видео: Юлия Токтыбаева, "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

«Два часа назад зашла, предупредила, сказали: «Спасибо за бдительность, сейчас устранят», - рассказала кемеровчанка. – Но ничего не сделали».

В комментариях к посту жители региона шутят, чтобы коммунальщики не спешили устранять аварию или вообще этого не делали.

«Горячий источник в Кемерово? Чудо-то какое! Как можно его устранять? Зачем? Варвары! Нужно же срочно объявить место курортной зоной и... развивать туризм с помощью ЖКХ!» - написала пользовательница Евгения.

Пользователи шутят, чтобы коммунальщики не спешили устранять аварию

Напомним, что серьезная коммунальная авария произошла вчера в Новокузнецке. Здесь без горячей воды остались 77 домов.

ИСТОЧНИК KP.RU