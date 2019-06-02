700 человек охраняли кузбасских детей 1 июня

СЕГОДНЯ 14:06 2019-06-02T14:06:17+03:00

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В Кузбассе 1 июня порядок обеспечивали 700 человек. Нарушений общественного порядка они не допустили.

В субботу, в День защиты детей, в Кемеровской области прошли праздничные мероприятия. В этот день за общественным порядком и безопасностью кузбассовцев следили 400 полицейских и 300 общественников, в том числе работники частных охранных организаций, дружинники и казаки.

- В результате комплекса принятых мер нарушений общественного порядка и общественной безопасности при проведении праздничных мероприятий не допущено, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отметим, что в этот день в Кузбассе была запрещена реализация алкогольных продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU