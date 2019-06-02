Какая погода ждет кузбассовцев в первый рабочий понедельник лета

СЕГОДНЯ 15:41 2019-06-02T15:41:53+03:00

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Синоптики рассказали, какая погода ждет кузбассовцев в понедельник, 3 июня. Кому-то придется взять с собой зонтик.

Несмотря на наступившее календарное лето, в воздухе летом особо не пахнет. Предстоящая ночь вообще пройдет с заморозками до -2 градусов! Однако днем в регионе значительно потеплеет. Синоптики прогнозируют до +22-х.

При этом погода будет облачной с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, а вот днем в отдельных районах пройдут дожди и прогремят грозы. Также утром ожидается туман, сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

В Кемерове ночь окажется теплой – до +8 градусов. Днем воздух прогреется до +20. Ночью осадков не ожидается, а вот днем возможен не только дождь, но и гроза. Захватите зонтики – 3 июня они точно не будут лишними!

ИСТОЧНИК KP.RU