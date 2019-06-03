2019-06-03T03:39:00+03:00
Происшествия

Байкер влетел в легковушку на перекрестке в Белове

Последствия аварии попали на видео [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Авария произошла на перекрестке Ленина и Толстого Фото: "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО [ТБ]" / "ВКонтакте"Авария произошла на перекрестке Ленина и Толстого Фото: "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО [ТБ]" / "ВКонтакте"
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В Белове на перекрестке столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате аварии пострадал водитель двухколесного.

ДТП произошло на пересечении улиц Ленина и Толстого днем 2 июня. Последствия аварии попали на видео. На кадрах видно, что мотоцикл серьезно пострадал после столкновения – на дороге лежат куски железа.

- Встречная машина начала поворачивать, и в это время мотоцикл в нее влетел. От удара машину развернуло, - рассказал один из очевидцев аварии.

Удар пришелся в бок легковушки Фото: "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО [ТБ]" / "ВКонтакте"

Удар пришелся в бок легковушки Фото: "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО [ТБ]" / "ВКонтакте"

Другие утверждают, что машина должна была уступить мотоциклисту. Но при этом последний летел на большой скорости.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. Какой именно вред получил байкер, в настоящее время неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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