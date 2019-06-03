2019-06-03T06:10:46+03:00
Общество

В черте Кемерова появится мусороперерабатывающий завод

Соответствующие изменения в генплан города утвердили депутаты
Екатерина БОРМОТОВА
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Завод по переработке отходов появится на улице ШатурскойЗавод по переработке отходов появится на улице ШатурскойФото: Екатерина РОМАНОВА
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Депутаты внесли изменения в генеральный план Кемерова. В черте города в скором времени начнется строительство мусороперерабатывающего завода.

Вопрос о внесении изменений в генплан Кемерова был рассмотрен на очередном заседании депутатов горсовета в пятницу, 31 мая. Мусороперерабатывающий завод появится на улице Шатурской в Заводском районе Кемерова, его мощность составит 300-400 тонн в год, пишет «Авант-партнер».

Планируется, что на данный объект будут поставлять отходы не только из Кемерова, но и соседних муниципалитетов - Березовского, Топкинского и Кемеровского районов. При этом санитарная зона вокруг предприятия составит один километр, что соответствует требованиям законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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