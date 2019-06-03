В Новокузнецке ночью подожгли квартиру

СЕГОДНЯ 05:10 2019-06-03T06:12:12+03:00

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В ночь на понедельник, 3 июня, в Новокузнецке подожгли квартиру. ЧП произошло на улице Тореза.

Сигнал о пожаре в многоквартирном доме поступил в оперативные службы в 0.41.

- Горела квартира на первом этаже. В результате пожара обгорела мебель б/у на площади один квадратный метр. Эвакуация жильцов не проводилась, пострадавших нет. Предварительная причина - умышленные действия по уничтожению имущества, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Пожар был ликвидирован в 0.51. На месте работали восемь сотрудников МЧС и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU