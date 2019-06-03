2019-06-03T05:46:54+03:00
Общество

Упавший возле недостроенного дома забор возмутил кемеровчан

Жители Кемерова просят городские власти обратить внимание на недострой
Екатерина РОМАНОВА
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Упавший возле недостроенного дома забор возмутил кемеровчан. ФОТО: vk.com, "Регион 42"Упавший возле недостроенного дома забор возмутил кемеровчан. ФОТО: vk.com, "Регион 42"
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Жители города Кемерова возмущены: возле печально известного недостроенного жилого дома упало ограждение. Прошло уже несколько дней, а синий забор из профлиста так и лежит на земле.

Один из кемеровчан обратил внимание на то, что ограждение, установленное возле недостроенного здания на улице Тухачесвкого,29б, лежит на земле.

- Упал забор, лежит с 27 мая. Несмотря на прошедший праздник, посвященный Дню защиты детей, Управление городского развития города Кемерово забор так и не подняли, так и лежит, - написал очевидец в социальных сетях и прикрепил к сообщению фотографии.

По мнению горожан, из-за отсутствия ограждения дети и подростки могут легко проникнуть на территорию стройплощадки, а это может закончиться печально.

К слову, недостроенный дом уже хорошо известен как городским властям, так и всем кемеровчанам. Здание относится к жилому комплексу «Старт». 240 семей должны были получить свои квартиры еще в конце 2017 года, однако до сих пор дом так и стоит недостроенным. Власти Кузбасса стараются помочь обманутым дольщикам, оставшимся и без денег, и без жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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