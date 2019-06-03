Россельхозбанк поддерживает экспортеров АПК за Уралом

СЕГОДНЯ 06:10 2019-06-03T06:10:30+03:00

К 2024 году Уральскому федеральному округу необходимо увеличить экспорт продукции АПК почти в 2,5 раза

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Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина приняла участие в совещании по вопросам развития экспорта продукции АПК в Уральском федеральном округе. В заседании участвовали заместитель полномочного представителя Президента России в УрФО Борис Кириллов, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и главы регионов округа.

Заместитель полномочного представителя Президента России в УрФО Борис Кириллов отметил, что экспортный потенциал агропромышленного комплекса есть в каждом из субъектов округа, но необходимо минимизировать все риски, чтобы добиться выполнения целевых показателей, принимая во внимание и климатические условия, и специфику самого экспорта продукции АПК.

«К 2024 году Уральскому федеральному округу необходимо увеличить экспорт продукции АПК почти в 2,5 раза, с 250 миллионов долларов в 2018 году до 600 миллионов долларов», - заявил Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. По словам Министра, для решения поставленной задачи субъектам УрФО предстоит нарастить валовой сбор зерновых до 7,5 млн тонн, а масличных культур – до 567 тыс. тонн. Также необходимо увеличить производство скота и птицы до 1,1 млн тонн, молока – до 2,1 млн тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU