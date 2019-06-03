Был без прав: стали известны подробности ДТП с участием мотоциклиста в Кузбассе

СЕГОДНЯ 06:52 2019-06-03T07:57:06+03:00

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Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и мотоцикла, которое произошло в Белове.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 июня, в 17.15, на пересечении улиц Толстого и Ленина в Белове. Водитель мотоцикла не только потерял своего «железного коня», но и сам получил серьезные травмы. Фотографии с места ДТП в Белове появились в социальных сетях. На них видно, что при столкновении легкового автомобиля и мотоцикла серьезно пострадали оба транспортных средства. А подробности аварии сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

- По предварительным данным, 33-летний водитель Nissan Juke при повороте налево не уступила дорогу мотоциклу, двигавшемуся в прямом направлении, произошло столкновение, - рассказали в областной ГИБДД. - 23-летний водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован в одну из городских больниц. 33-летний водитель автомобиля была трезвой.

Позже оказалось, что у байкера нет прав управлять мотоциклом. Более того, в октябре 2018 года он был лишен водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде на 18 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU