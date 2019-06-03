Непотушенная сигарета привела к гибели кузбассовца

СЕГОДНЯ 07:20 2019-06-03T07:20:31+03:00

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В Новокузнецком районе вечером 2 июня произошла трагедия: здесь из-за непотушенной сигареты погиб мужчина.

Жители села Атаманово Новокузнецкого района увидели, что в одном из домов на улице Центральной начался пожар. В 21:31 они сообщили об этом службе пожарной охраны, и на место незамедлительно выдвинулись 13 человек и четыре единицы техники. В 21:56 пожар удалось локализовать, а в 22:13 – полностью ликвидировать.

Уже после того, как пожар был потушен, в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины, - об этом сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причину его гибели. Пока же специалисты установили лишь предварительную. Причину начала пожара: неосторожное обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU