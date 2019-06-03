Ревнивая новокузнечанка проверила звонки знакомого и попала под суд

СЕГОДНЯ 07:54 2019-06-03T08:52:58+03:00

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Ревность довела жительницу Новокузнецка до скамьи подсудимых. Она воспользовалась служебным положением и сумела заполучить детализацию звонков своего возлюбленного. Увы, это стоило ей двух лет лишения свободы. К ее счастью - условно.

30-летняя новокузнечанка в апреле 2018 года заподозрила, что мужчина, с которым она находилась в отношениях, изменяет ей с ее же подругой. Чтобы проверить, так ли это, женщина решила заполучить детализацию его звонков. Это не составило ей труда, ведь ревнивица являлась специалистом обслуживания и продаж ПАО «Вымпелком». Женщина восемь раз просматривала и копировала информацию по входящим и исходящим звонкам своего сожителя. А скопированные файлы сохраняла на рабочем компьютере. Об излишнем любопытстве новокузнечанки стало известно, и она стала фигуранткой уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием своего служебного положения.

- Кузнецкий районный суд города Новокузнецка признал фигурантку виновной в совершении 8 эпизодов преступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU