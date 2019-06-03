2019-06-03T08:04:17+03:00
Общество

Когда начнутся выплаты клиентам Кемсоцинбанка

Вкладчикам могут вернуть не более 1,4 миллиона рублей на человека
Екатерина БОРМОТОВА
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Вкладчикам могут вернуть не более 1,4 миллиона рублей на человекаВкладчикам могут вернуть не более 1,4 миллиона рублей на человека
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Агентство по страхованию вкладов сообщило, когда начнутся выплаты вкладчикам Кемсоцинбанка. Организацию лишили лицензии 31 мая.

Возмещение денежных средств вкладчикам Кемсоцинбанка будет производиться за счет средств Фонда обязательного страхования. При этом выплаты получат все, в том числе индивидуальные предприниматели и юридические лица, в размере 100 процентов суммы всех счетов в банке, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности.

Выплаты начнутся не позднее 14 июня этого года. В дальнейшем Агентство по страхованию вкладов детально сообщит время и место.

- Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам Агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 6 июня 2019 года, - отметили в Агентстве.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию Кемсоцинбанка 31 мая. В деятельности компании были обнаружены «схемные» сделки.

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«Кемсоцинбанк» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100 процентов остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам)», - сообщили в Банке России. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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