2019-06-03T08:59:27+03:00
Общество

Баста унизил кемеровских блогеров

Речь идет о блогерах из NEMAGIA [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Баста даст два концерта в Кузбассе Фото: bastaakanoggano / InstagramБаста даст два концерта в Кузбассе Фото: bastaakanoggano / Instagram
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Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко назвал двух кемеровских блогеров «девчонками». Речь идет о блогерах из дуэта NEMAGIA.

Баста во время прямого эфира назвал кемеровских блогеров «девчонками». Про блогеров он вспомнил в контексте того, что едет в Кемерово.

Баста унизил кемеровских блогеров.Видео: youtube.com

- Завтра мы в Кемерово. Мои девчонки с «Немагии»… Уже ночью даже будем в Кемерове. Все, всех обнимаю. Спасибо вам за любовь, за поддержку. Путешествие продолжается, – сказал рэпер.

Отметим, что ранее у блогеров с рэпером был конфликт, который разгорелся из-за матери Басты.

Вакуленко даст два концерта в Кузбассе. Первый пройдет в Новокузнецке 4 июня, второй – в Кемерове 5 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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