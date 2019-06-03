Баста унизил кемеровских блогеров
Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко назвал двух кемеровских блогеров «девчонками». Речь идет о блогерах из дуэта NEMAGIA.
Баста во время прямого эфира назвал кемеровских блогеров «девчонками». Про блогеров он вспомнил в контексте того, что едет в Кемерово.
Баста унизил кемеровских блогеров.Видео: youtube.com
- Завтра мы в Кемерово. Мои девчонки с «Немагии»… Уже ночью даже будем в Кемерове. Все, всех обнимаю. Спасибо вам за любовь, за поддержку. Путешествие продолжается, – сказал рэпер.
Отметим, что ранее у блогеров с рэпером был конфликт, который разгорелся из-за матери Басты.
Вакуленко даст два концерта в Кузбассе. Первый пройдет в Новокузнецке 4 июня, второй – в Кемерове 5 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU