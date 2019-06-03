СЕГОДНЯ 08:59 2019-06-03T08:59:27+03:00

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Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко назвал двух кемеровских блогеров «девчонками». Речь идет о блогерах из дуэта NEMAGIA.

Баста во время прямого эфира назвал кемеровских блогеров «девчонками». Про блогеров он вспомнил в контексте того, что едет в Кемерово.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/712474" frameborder="0"></iframe> Баста унизил кемеровских блогеров.Видео: youtube.com

- Завтра мы в Кемерово. Мои девчонки с «Немагии»… Уже ночью даже будем в Кемерове. Все, всех обнимаю. Спасибо вам за любовь, за поддержку. Путешествие продолжается, – сказал рэпер.

Отметим, что ранее у блогеров с рэпером был конфликт, который разгорелся из-за матери Басты.

Вакуленко даст два концерта в Кузбассе. Первый пройдет в Новокузнецке 4 июня, второй – в Кемерове 5 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU