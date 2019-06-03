Как будет выглядеть Дворец кузнецких металлургов в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 09:05 2019-06-03T09:05:03+03:00

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В интернете опубликованы фотографии проекта, на которых представлен возможный будущий вид Дворца спорта кузнецких металлургов. Таким его видят проектировщики после реконструкции.

Проект реконструированного Дворца спорта . ФОТО: www.apm6.ru

Разработкой проекта арены кузнецких металлургов занимается одна из новокузнецких компаний - именно на ее сайте опубликованы фотографии возможного облика реконструированного дворца.

Проект реконструированного Дворца спорта . ФОТО: www.apm6.ru

Предполагается, что обновленный Дворец спорта будет вмещать 7004 человек. При этом 6460 мест для зрителей будет расположено на трибунах, для VIP-ложы выделено 532 места, для зрителей на инвалидных колясках – 12 мест. 141 место на балконах, трибунах и в ложе отведено для представителей прессы. Рядом с Дворцом будет находиться парковка на 258 автомобилей.

Проект реконструированного Дворца спорта . ФОТО: www.apm6.ru

Напомним, в апреле губернатор Кузбасса Сергей Цивилев пообещал выделить Новокузнецку более четырех миллиардов рублей на реконструкцию и строительство спортивных объектов. Более трех миллиардов будут направлены на реконструкцию Дворца спорта или возведение новой ледовой арены. Сейчас Департамент строительства Кемеровской области решает судьбу ледового дворца.

ИСТОЧНИК KP.RU