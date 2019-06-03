2019-06-03T09:05:03+03:00
Общество

Как будет выглядеть Дворец кузнецких металлургов в Новокузнецке

Фото с возможным обликом ледовой арены опубликованы в сети
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Проект реконструированного Дворца спорта . ФОТО: www.apm6.ruПроект реконструированного Дворца спорта . ФОТО: www.apm6.ru
Изменить размер текста:

В интернете опубликованы фотографии проекта, на которых представлен возможный будущий вид Дворца спорта кузнецких металлургов. Таким его видят проектировщики после реконструкции.

Проект реконструированного Дворца спорта . ФОТО: www.apm6.ru

Проект реконструированного Дворца спорта . ФОТО: www.apm6.ru

Разработкой проекта арены кузнецких металлургов занимается одна из новокузнецких компаний - именно на ее сайте опубликованы фотографии возможного облика реконструированного дворца.

Проект реконструированного Дворца спорта . ФОТО: www.apm6.ru

Проект реконструированного Дворца спорта . ФОТО: www.apm6.ru

Предполагается, что обновленный Дворец спорта будет вмещать 7004 человек. При этом 6460 мест для зрителей будет расположено на трибунах, для VIP-ложы выделено 532 места, для зрителей на инвалидных колясках – 12 мест. 141 место на балконах, трибунах и в ложе отведено для представителей прессы. Рядом с Дворцом будет находиться парковка на 258 автомобилей.

Проект реконструированного Дворца спорта . ФОТО: www.apm6.ru

Проект реконструированного Дворца спорта . ФОТО: www.apm6.ru

Напомним, в апреле губернатор Кузбасса Сергей Цивилев пообещал выделить Новокузнецку более четырех миллиардов рублей на реконструкцию и строительство спортивных объектов. Более трех миллиардов будут направлены на реконструкцию Дворца спорта или возведение новой ледовой арены. Сейчас Департамент строительства Кемеровской области решает судьбу ледового дворца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Киселевска взял под контроль ситуацию с червивой водой
Баста унизил кемеровских блогеров
Когда начнутся выплаты клиентам Кемсоцинбанка
Ревнивая новокузнечанка проверила звонки знакомого и попала под суд
Непотушенная сигарета привела к гибели кузбассовца
Борис Листов награжден почетным знаком Ассоциации банков России
Был без прав: стали известны подробности ДТП с участием мотоциклиста в Кузбассе
Россельхозбанк поддерживает экспортеров АПК за Уралом
Упавший возле недостроенного дома забор возмутил кемеровчан
В Новокузнецке ночью подожгли квартиру
В черте Кемерова появится мусороперерабатывающий завод
Байкер влетел в легковушку на перекрестке в Белове
Какая погода ждет кузбассовцев в первый рабочий понедельник лета
700 человек охраняли кузбасских детей 1 июня
У кемеровского ТЦ образовался горячий источник
77 домов остались без горячей воды из-за порыва трубы в Новокузнецке
Мужчине проломили голову в Кемерове: комментарий полиции
Мужчине проломили голову во дворе дома в Кемерове