2019-06-03T10:38:39+03:00
Общество

Глава Киселевска взял под контроль ситуацию с червивой водой

Максим Шкарабейников пообещал ежедневный отчет в соцсетях, но пока молчит
Екатерина БОРМОТОВА
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Шкарабейников пообещал каждый день выкладывать результаты анализов воды Фото: maxim_shkarabeinikov_ksl / InstagramШкарабейников пообещал каждый день выкладывать результаты анализов воды Фото: maxim_shkarabeinikov_ksl / Instagram
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Глава Киселевска Максим Шкарабейников взял под личный контроль ситуацию с водой в поселке Карагайлинском. Ранее жители пожаловались на присутствие в воде белых червей.

«На протяжении 15 дней сотрудники Роспотребнадзора будут проводить забор воды на насосно-фильтровальной станции для проведения анализа. Результаты каждый день сам лично буду выкладывать на свои страницы в соцсетях», - написал Шкарабейников в своем Instagram.

Он также посоветовал всем жителям поселка жаловаться на воду плохого качества диспетчеру МП «Исток», чтобы все случаи фиксировались.

«Хочу отметить, что не стоит поддаваться панике, данная ситуация находится на контроле не только у нас, но и у областных властей», - добавил глава города.

Напомним, что жалобы на плохо очищенную воду от жителей поселка Карагайлинский начали поступать в начале мая. С тех пор на насосно-фильтровальной станции провели дезинфекцию, но жители убеждены: это не помогло. Чтобы доказать, что вода действительно чистая, на встрече с жителями поселка замглавы по ЖКХ выпил воду с червями, однако повторять такое карагайлинцы не спешат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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