2019-06-03T10:07:21+03:00
Происшествия

В Новокузнецке перевернулся автокран

Фотографии с места аварии появились в Сети
Екатерина БОРМОТОВА
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Авария произошла на Ильинском кольце утром 3 июня Фото: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"Авария произошла на Ильинском кольце утром 3 июня Фото: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"
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В Новокузнецке перевернулся автокран. Авария произошла на Ильинском кольце.

Фотографии с места аварии появились в соцсетях в понедельник, 3 июня. На них запечатлен перевернувшийся автокран. По словам очевидцев, авария произошла утром. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина оказалась вверх тормашками.

Подробностей аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Пострадал ли кто-то в результате дорожно-транспортного происшествия, в данный момент неизвестно.

Напомним, что недавно из-за штормового ветра в Новокузнецке обрушился строительный кран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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