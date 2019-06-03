В Новокузнецке перевернулся автокран
Фотографии с места аварии появились в Сети
Авария произошла на Ильинском кольце утром 3 июня Фото: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"
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В Новокузнецке перевернулся автокран. Авария произошла на Ильинском кольце.
Фотографии с места аварии появились в соцсетях в понедельник, 3 июня. На них запечатлен перевернувшийся автокран. По словам очевидцев, авария произошла утром. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина оказалась вверх тормашками.
Подробностей аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Пострадал ли кто-то в результате дорожно-транспортного происшествия, в данный момент неизвестно.
Напомним, что недавно из-за штормового ветра в Новокузнецке обрушился строительный кран.
ИСТОЧНИК KP.RU