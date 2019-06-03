Кузбасский подросток подговорил брата на преступление

СЕГОДНЯ 10:25 2019-06-03T11:04:16+03:00

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В Кузбассе 17-летний подросток обворовал дачников. Вместе с братом он вынес из чужого дома бытовую технику и продал, а деньги потратил на развлечения.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Житель Юрги решил обворовать понравившийся ему дачный домик. Он знал, что зимой в нем никто не живет, и без труда проник в жилище. Подросток присмотрел имущество, которое решил украсть, однако в одиночку справиться не смог.

- Он обратился за помощью к старшему брату, которого убедил, что хозяева дома разрешили ему пользоваться техникой и бытовыми приборами. После чего родственник помог обвиняемому вынести из дачного дома телевизор, вентилятор и другую бытовую технику, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей. Похищенное подросток продал знакомой за две тысячи рублей, а вырученные деньги потратил на развлечения.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый признал свою вину. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU