Власти прокомментировали ситуацию с упавшим забором на кемеровской стройке
В кемеровской мэрии прокомментировали ситуацию с недостроенным жилым комплексом, возле которого упал забор. Ранее на опасный объект пожаловались жители города.
Администрация Кемерова вмешалась в ситуацию, которая произошла на площадке недостроенного ЖК «Старт» на улице Тухачевского. Как сообщала «Комсомольская правда», кемеровчане пожаловались, что забор, огораживающий недостроенный дом, упал еще 27 мая, но восстанавливать его не спешат.
- Сейчас специалисты ведут на месте восстановительные работы, - сказали в мэрии.
В администрации уточнили, что обязанность по обеспечению безопасности на объекте лежит на застройщике, а не на муниципалитете.
ИСТОЧНИК KP.RU