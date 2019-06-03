2019-06-03T12:07:54+03:00
Общество

Власти прокомментировали ситуацию с упавшим забором на кемеровской стройке

Безопасность должен обеспечивать застройщик, а не муниципалитет
Виктория АРБУЗОВА
Поделиться:
Забор лежал с 27 мая Фото: "Инцидент Кемерово"Забор лежал с 27 мая Фото: "Инцидент Кемерово"
Изменить размер текста:

В кемеровской мэрии прокомментировали ситуацию с недостроенным жилым комплексом, возле которого упал забор. Ранее на опасный объект пожаловались жители города.

Администрация Кемерова вмешалась в ситуацию, которая произошла на площадке недостроенного ЖК «Старт» на улице Тухачевского. Как сообщала «Комсомольская правда», кемеровчане пожаловались, что забор, огораживающий недостроенный дом, упал еще 27 мая, но восстанавливать его не спешат.

- Сейчас специалисты ведут на месте восстановительные работы, - сказали в мэрии.

В администрации уточнили, что обязанность по обеспечению безопасности на объекте лежит на застройщике, а не на муниципалитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воспитанники кузбасского центра «Маленький принц» получили в подарок книги от «Комсомолки»
Кузбасским больницам выделили 30 миллионов рублей
Житель Кемерова убил племянника из-за наследства
Кузбасский подросток подговорил брата на преступление
В Новокузнецке перевернулся автокран
Глава Киселевска взял под контроль ситуацию с червивой водой
Как будет выглядеть Дворец кузнецких металлургов в Новокузнецке
Баста унизил кемеровских блогеров
Когда начнутся выплаты клиентам «Кемсоцинбанка»
Ревнивая новокузнечанка проверила звонки знакомого и попала под суд
Непотушенная сигарета привела к гибели кузбассовца
Борис Листов награжден почетным знаком Ассоциации банков России
Был без прав: стали известны подробности ДТП с участием мотоциклиста в Кузбассе
Россельхозбанк поддерживает экспортеров АПК за Уралом
Упавший возле недостроенного дома забор возмутил кемеровчан
В Новокузнецке ночью подожгли квартиру
В черте Кемерова появится мусороперерабатывающий завод
Байкер влетел в легковушку на перекрестке в Белово
Какая погода ждет кузбассовцев в первый рабочий понедельник лета
700 человек охраняли кузбасских детей 1 июня
У кемеровского ТЦ образовался горячий источник
77 домов остались без горячей воды из-за порыва трубы в Новокузнецке
Мужчине проломили голову в Кемерове: комментарий полиции
Мужчине проломили голову во дворе дома в Кемерове