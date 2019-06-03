Власти прокомментировали ситуацию с упавшим забором на кемеровской стройке

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-03T12:07:54+03:00

Безопасность должен обеспечивать застройщик, а не муниципалитет

Изменить размер текста: A A

В кемеровской мэрии прокомментировали ситуацию с недостроенным жилым комплексом, возле которого упал забор. Ранее на опасный объект пожаловались жители города.

Администрация Кемерова вмешалась в ситуацию, которая произошла на площадке недостроенного ЖК «Старт» на улице Тухачевского. Как сообщала «Комсомольская правда», кемеровчане пожаловались, что забор, огораживающий недостроенный дом, упал еще 27 мая, но восстанавливать его не спешат.

- Сейчас специалисты ведут на месте восстановительные работы, - сказали в мэрии.

В администрации уточнили, что обязанность по обеспечению безопасности на объекте лежит на застройщике, а не на муниципалитете.

ИСТОЧНИК KP.RU