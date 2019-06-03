Кузбасским больницам выделили 30 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-03T13:48:11+03:00

Новое оборудование поставят в больницы до конца июля Фото: Архив "КП" Фото: Ирина БЕЛОШИЦКАЯ

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Фтизиатрическая служба Кузбасса получила 30 миллионов рублей на обновление оборудования. Оно поступит в больницы пяти городов.

В противотуберкулезные учреждения Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого и Анжеро-Судженска закупили современные ПЦР-анализаторы и ламинарные шкафы для хранения биологического материала. Стоимость оборудования составила более 30 миллионов рублей - его поставят в конце июля.

- Новая техника улучшит уровень диагностики: позволит определять тип возбудителя и его устойчивость к лекарственным препаратам. А единый подход к оснащению лабораторной службы повысит качество исследований, - отметила главный врач Кемеровского областного клинического фтизиопульмонологического центра Ирина Осинцева.

ИСТОЧНИК KP.RU