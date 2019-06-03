Воспитанники кузбасского центра «Маленький принц» получили в подарок книги от «Комсомолки»
Лучший подарок - это книга, добрая, яркая и познавательная. Именно поэтому председатель комитета по вопросам аграрной политики, землепользования и экологии Анастасия Панькова пришла в гости к воспитанникам СРЦ «Маленький принц» с книгами.
Анастасия Панькова, председатель комитета по вопросам аграрной политики, землепользования и экологии, поздравила с Международным днем защиты детей ребят СРЦ «Маленький принц». Конечно же, она пришла в гости к детям не с пустыми руками. Помимо вкусных подарков она преподнесла им яркие книги от «Комсомольской правды» - в рамках совместного благотворительного проекта. Дети были очень рады вкусным подаркам и книгам, подаренным депутатами!
Анастасия Панькова пожелала детям радости, удачи, чтобы наступившие летние каникулы принесли им много новых и интересных событий, ярких впечатлений и незабываемых встреч.
ИСТОЧНИК KP.RU