Воспитанники кузбасского центра «Маленький принц» получили в подарок книги от «Комсомолки»

СЕГОДНЯ 13:21 2019-06-03T13:49:50+03:00

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Лучший подарок - это книга, добрая, яркая и познавательная. Именно поэтому председатель комитета по вопросам аграрной политики, землепользования и экологии Анастасия Панькова пришла в гости к воспитанникам СРЦ «Маленький принц» с книгами.

Анастасия Панькова, председатель комитета по вопросам аграрной политики, землепользования и экологии, поздравила с Международным днем защиты детей ребят СРЦ «Маленький принц». Конечно же, она пришла в гости к детям не с пустыми руками. Помимо вкусных подарков она преподнесла им яркие книги от «Комсомольской правды» - в рамках совместного благотворительного проекта. Дети были очень рады вкусным подаркам и книгам, подаренным депутатами!

Анастасия Панькова пожелала детям радости, удачи, чтобы наступившие летние каникулы принесли им много новых и интересных событий, ярких впечатлений и незабываемых встреч.

ИСТОЧНИК KP.RU