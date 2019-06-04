2019-06-04T03:11:12+03:00
Общество

В Кемерове на оживленном перекрестке изменили работу светофоров

Так специалисты планируют увеличить пропускную способность
Екатерина БОРМОТОВА
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Изменение пофазного разъезда позволит увеличить пропускную способностьИзменение пофазного разъезда позволит увеличить пропускную способностьФото: Андрей ГРЕБНЕВ
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В Кемерове изменилась работа светофоров на оживленном перекрестке. Этой мерой специалисты планируют увеличить пропускную способность на данном участке дороги.

Изменения коснулись перекрестка на проспекте Ленинградском в районе здания №28в – гипермаркет «Лента». Для увеличения пропускной способности здесь изменили схему пофазного разъезда.

Схема движения после внесенных изменений Фото: ЦОДД

Схема движения после внесенных изменений Фото: ЦОДД

- Данное мероприятие позволило увеличить время движения по проспекту Ленинградскому в прямом направлении без увеличения суммарной длительности цикла светофорного регулирования, - отметили в Центре организации дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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