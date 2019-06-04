Пропавшего в конце мая кемеровчанина нашли мертвым

СЕГОДНЯ 04:04 2019-06-04T06:48:39+03:00

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В Кемерове нашли пропавшего в конце мая пожилого мужчину. Пенсионер погиб.

О прекращении поисков сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Кузбассе. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» они распространили информацию о том, что 66-летний мужчина, пропавший 30 мая, найден мертвым.

Напомним, что пенсионер в пиджаке и тапочках ушел в неизвестном направлении в Рудничном районе и пропал. Обстоятельства гибели кемеровчанина сейчас устанавливают компетентные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU