В Кемерове построят музей естественных наук и палеонтологии
В Кемерове создадут музей естественных наук и палеонтологии. Он разместится рядом с Русским музеем и театром оперы и балета.
Цивилев о создании музея палеонтологии.
Министерство культуры России и правительство Кемеровской области заключили соглашение о сотрудничестве. В его рамках министерство, в частности, окажет региону методическое сопровождение созданию музея естественных наук и палеонтологии, который разместится рядом с Русским музеем и театром оперы и балета в Кемерове.
- На наш взгляд, этот музей поможет раскрыть культуру и промышленный потенциал Сибири, подчеркнет влияние Сибири на развитие Дальнего Востока и Российской Федерации, на мировую экономику и культуру, - сказал, презентуя проект, глава региона Сергей Цивилев.
Губернатор Кузбасса отметил, что регион обладает внушительной палеонтологической коллекцией: скелеты динозавров, мамонтов, животных ледникового периода, окаменелые деревья и другое.
ИСТОЧНИК KP.RU