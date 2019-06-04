В Кемерове построят музей естественных наук и палеонтологии

СЕГОДНЯ 05:30 2019-06-04T07:02:43+03:00

Министерство культуры России и правительство Кемеровской области заключили соглашение о сотрудничестве Фото: Официальная группа Сергея Цивилева во "ВКонтакте"

Он разместится рядом с Русским музеем и театром оперы и балета [видео]

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В Кемерове создадут музей естественных наук и палеонтологии. Он разместится рядом с Русским музеем и театром оперы и балета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/712692" frameborder="0"></iframe> Цивилев о создании музея палеонтологии.

Министерство культуры России и правительство Кемеровской области заключили соглашение о сотрудничестве. В его рамках министерство, в частности, окажет региону методическое сопровождение созданию музея естественных наук и палеонтологии, который разместится рядом с Русским музеем и театром оперы и балета в Кемерове.

- На наш взгляд, этот музей поможет раскрыть культуру и промышленный потенциал Сибири, подчеркнет влияние Сибири на развитие Дальнего Востока и Российской Федерации, на мировую экономику и культуру, - сказал, презентуя проект, глава региона Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса отметил, что регион обладает внушительной палеонтологической коллекцией: скелеты динозавров, мамонтов, животных ледникового периода, окаменелые деревья и другое.

ИСТОЧНИК KP.RU