В центе Кемерова лоб в лоб столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 05:57 2019-06-04T05:57:51+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие, ставшие причиной пробки на проспекте Октябрьском, произошло утром во вторник, 4 июня. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливаю причины и обстоятельства ДТП.

Два автомобиля столкнулись на проспекте Октябрьском рано утром во вторник, 4 июня. Удар был настолько сильным, что один из автомобилей развернуло поперек проезжей полосы. Это, в свою очередь, стало причиной пробки: как раз в это время движение на проспекте особенно активное. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения на этом участке дороги в течение некоторого времени не превышала 10 километров в час.

Из-за аварии на проспекте образовалась внушительная пробка.Фото: Ирина АВТУШКО

Автомобили, попавшие в аварию, получили серьезные повреждения: на месте работали эвакуаторы, которые помогли вывезти машины с места ДТП. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причину и степень вины обоих водителей в произошедшем ДТП. Также уточняются данные о состоянии тех, кто находился в автомобилях.

ИСТОЧНИК KP.RU